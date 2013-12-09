Морозко
Злая Мачеха, следуя капризам родной дочери Феклуши, приказала старику отвезти Дуняшу в лес. Все звери, которые пробегали мимо, получили от девочки гостинцы и решили ее отблагодарить. Но волею судьбы она оказалась во владениях самого Морозко. За ее доброту и трудолюбие он наградил Дуняшу богатыми подарками.
Действующие лица и исполнители:
Морозко, Медведь — Андрей Абрамов, Олег Спиренков
Дуняша — Екатерина Прокопьева
Мачеха, Лиса — Лидия Балабаева
Отец, Заяц — Ринад Кондаев
Феклуша — Татьяна Кондаева, Любовь Пахомова
Трезорка, Лошадка — Алексей Копотилов, Алексей Лаврухин
Режиссёр-постановщик Людвиг Устинов
Художник — постановщик — Надежда Ванина
Музыкальное оформление — Вера Трофимова
Художник по свету — Дмитрий Алешин
Продолжительность спектакля 1 час 05 минут