Злая Мачеха, следуя капризам родной дочери Феклуши, приказала старику отвезти Дуняшу в лес. Все звери, которые пробегали мимо, получили от девочки гостинцы и решили ее отблагодарить. Но волею судьбы она оказалась во владениях самого Морозко. За ее доброту и трудолюбие он наградил Дуняшу богатыми подарками.

Действующие лица и исполнители:

Морозко, Медведь — Андрей Абрамов, Олег Спиренков

Дуняша — Екатерина Прокопьева

Мачеха, Лиса — Лидия Балабаева

Отец, Заяц — Ринад Кондаев

Феклуша — Татьяна Кондаева, Любовь Пахомова

Трезорка, Лошадка — Алексей Копотилов, Алексей Лаврухин

Режиссёр-постановщик Людвиг Устинов

Художник — постановщик — Надежда Ванина

Музыкальное оформление — Вера Трофимова

Художник по свету — Дмитрий Алешин

Продолжительность спектакля 1 час 05 минут