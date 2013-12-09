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Морозко

Морозко

Злая Мачеха, следуя капризам родной дочери Феклуши, приказала старику отвезти Дуняшу в лес. Все звери, которые пробегали мимо, получили от девочки гостинцы и решили ее отблагодарить. Но волею судьбы она оказалась во владениях самого Морозко. За ее доброту и трудолюбие он наградил Дуняшу богатыми подарками.

Действующие лица и исполнители:
Морозко, Медведь — Андрей Абрамов, Олег Спиренков
Дуняша — Екатерина Прокопьева
Мачеха, Лиса — Лидия Балабаева
Отец, Заяц — Ринад Кондаев
Феклуша — Татьяна Кондаева, Любовь Пахомова
Трезорка, Лошадка — Алексей Копотилов, Алексей Лаврухин
Режиссёр-постановщик Людвиг Устинов
Художник — постановщик — Надежда Ванина
Музыкальное оформление — Вера Трофимова
Художник по свету — Дмитрий Алешин

Продолжительность спектакля 1 час 05 минут

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
Тульский Государственный Театр Кукол
Тула, улица Советская, 62
6 января 2017, пятница
11:00
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6 января 2017, пятница
14:00
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6 января 2017, пятница
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