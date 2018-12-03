Мастер-класс «Мастерская Деда Мороза»
На занятии юные гости подготовят поделки к Новому году и смогут потренировать свои тактильные ощущения.
Большое значение в развитии детей имеют тактильные ощущения. Это один из способов познавать мир. На наших мастер-классах малыши не только могут создать свою оригинальную поделку, для них важнее в процессе трогать, мять, перебирать своими пальчикам материалы, знакомиться с новыми ощущениями и конечно ощущать рядом маму, также увлеченную процессом. Каждую среду в 12−00 мы собираемся и творим вместе с детьми и родителями.
Стоимость: 200 руб.
Где и когда?
Тула, улица Колетвинова, 2, подъезд 1
12 декабря 2018, среда
12:00
19 декабря 2018, среда
12:00
26 декабря 2018, среда
12:00