Кошкин дом
Музыкальная сказка в 2-х действиях по сказке С. Маршака.
Жила-была Кошка на свете. И жила она не так, как другие кошки: спала не на рогожке, а в уютной спаленке. И был у нее самый настоящий Кошкин дом. Однажды кошка не пустила несчастных котят, которые попали в беду. А вот когда с ней случилось несчастье, котята приютили ее…
Режиссер-постановщик — Лариса Козлова
Художник-постановщик — Ирина Блохина
Балетмейстер — Денис Ляпин
Музыкальное оформление — Лариса Козлова
В спектакле заняты артисты: М. Авдеев, А. Васюков, Я. Галустян, Н. Задоян, А. Козенков, Д. Локтионов, А. Лучихина, Е. Назарова, А. Никоноров, С. Олейник, Я. Прилепская, Е. Сидорова, Я. Харитонов, А. Чуков.
Стоимость билетов: 250 Р (1−13 ряд), 220 Р (14−17 ряд).
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
Тел.: 8 (4872) 56-97-66
26 февраля 2017, воскресенье
12:00
28 февраля 2017, вторник
11:00
18 марта 2017, суббота
12:00