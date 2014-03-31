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Кошкин дом

Кошкин дом

Музыкальная сказка в 2-х действиях по сказке С. Маршака.

Жила-была Кошка на свете. И жила она не так, как другие кошки: спала не на рогожке, а в уютной спаленке. И был у нее самый настоящий Кошкин дом. Однажды кошка не пустила несчастных котят, которые попали в беду. А вот когда с ней случилось несчастье, котята приютили ее…

Режиссер-постановщик — Лариса Козлова
Художник-постановщик — Ирина Блохина
Балетмейстер — Денис Ляпин
Музыкальное оформление — Лариса Козлова

В спектакле заняты артисты: М. Авдеев, А. Васюков, Я. Галустян, Н. Задоян, А. Козенков, Д. Локтионов, А. Лучихина, Е. Назарова, А. Никоноров, С. Олейник, Я. Прилепская, Е. Сидорова, Я. Харитонов, А. Чуков.

Стоимость билетов: 250 Р (1−13 ряд), 220 Р (14−17 ряд).

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
Тульский областной театр юного зрителя
Тула, улица Коминтерна, 2
26 февраля 2017, воскресенье
12:00
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28 февраля 2017, вторник
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18 марта 2017, суббота
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