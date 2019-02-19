Конкурс «Мистер Джунгли»
С 22 по 24 февраля семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк» приглашает мальчишек от 6 до 12 лет принять участие в конкурсе «Мистер Джунгли»!
Претендентов на победу ждут невероятные сражения и состязания в ловкости, выносливости, меткости и смекалке.
Этапы конкурса:
- первый отборочный тур пройдет 22 февраля с 18.00;
- второй отборочный тур пройдет 23 февраля с 14.00.
Участникам предстоит пройти полосу препятствий, открыть тайну виртуальной реальности и выполнить задание в шлеме VR, а также продемонстрировать свою ловкость в спортивном состязании.
Суперфинал между победителями отборочных туров состоится 24 февраля в 12.00.
Финалистам предстоит раскрыть тайну лабиринта, отыскать ключи и найти сундук с сокровищами, сразиться с друг другом в лазертаг.
Специальные гости финала — шоу гигантских роботов-трансформеров!
С 22 по 24 февраля выбираем самого крутого и чёткого парня «Джунгли Парк».
Хотите принять участие? Оставляйте свои заявки в официальной группе «Джунгли Парка» ВКонтакте в комментариях или в по адресу: ул. Путейская, 5 (ТУЦ «Сарафан», 2 корпус, 1 этаж).