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Конкурс «Мистер Джунгли»

Конкурс «Мистер Джунгли»

С 22 по 24 февраля семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк» приглашает мальчишек от 6 до 12 лет принять участие в конкурсе «Мистер Джунгли»!

Претендентов на победу ждут невероятные сражения и состязания в ловкости, выносливости, меткости и смекалке.

Этапы конкурса:

  • первый отборочный тур пройдет 22 февраля с 18.00;
  • второй отборочный тур пройдет 23 февраля с 14.00.

Участникам предстоит пройти полосу препятствий, открыть тайну виртуальной реальности и выполнить задание в шлеме VR, а также продемонстрировать свою ловкость в спортивном состязании.

Суперфинал между победителями отборочных туров состоится 24 февраля в 12.00.

Финалистам предстоит раскрыть тайну лабиринта, отыскать ключи и найти сундук с сокровищами, сразиться с друг другом в лазертаг.

Специальные гости финала — шоу гигантских роботов-трансформеров!

С 22 по 24 февраля выбираем самого крутого и чёткого парня «Джунгли Парк». 

Хотите принять участие? Оставляйте свои заявки в официальной группе «Джунгли Парка» ВКонтакте в комментариях или в по адресу: ул. Путейская, 5 (ТУЦ «Сарафан», 2 корпус, 1 этаж).

 

Где и когда?
Джунгли Парк
Тула, ул. Путейская 5, 2 корпус, 1 этаж.
22 февраля 2019, пятница
18:00
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23 февраля 2019, суббота
14:00
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