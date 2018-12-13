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Hi-TECH мастер-классы

Hi-TECH мастер-классы

Что получится, если картон, светодиоды и провода сложить вместе?! На мастер-классе в Экспериментории ответ знают: всё это можно превратить в сияющую ёлочку или новогоднюю гирлянду! Волшебная палочка не понадобится, а вот немного старания и фантазии — вуа-ля — и вы создадите уникальный новогодний подарок своими руками!


Цена билета: 350 руб. Мастер-классы проводится по предварительной записи.

Где и когда?
Макси, торгово-развлекательный центр
17 декабря 2018, понедельник
10:00
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18 декабря 2018, вторник
10:00
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19 декабря 2018, среда
10:00
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