Hi-TECH мастер-классы
Что получится, если картон, светодиоды и провода сложить вместе?! На мастер-классе в Экспериментории ответ знают: всё это можно превратить в сияющую ёлочку или новогоднюю гирлянду! Волшебная палочка не понадобится, а вот немного старания и фантазии — вуа-ля — и вы создадите уникальный новогодний подарок своими руками!
Цена билета: 350 руб. Мастер-классы проводится по предварительной записи.
Где и когда?
Тула, Пролетарская ул., 2
17 декабря 2018, понедельник
10:00
18 декабря 2018, вторник
10:00
19 декабря 2018, среда
10:00
20 декабря 2018, четверг
10:00
21 декабря 2018, пятница
10:00
24 декабря 2018, понедельник
10:00
25 декабря 2018, вторник
10:00
26 декабря 2018, среда
10:00
27 декабря 2018, четверг
10:00
28 декабря 2018, пятница
10:00