Hi-TECH мастер-классы

Что получится, если картон, светодиоды и провода сложить вместе?! На мастер-классе в Экспериментории ответ знают: всё это можно превратить в сияющую ёлочку или новогоднюю гирлянду! Волшебная палочка не понадобится, а вот немного старания и фантазии — вуа-ля — и вы создадите уникальный новогодний подарок своими руками!



Цена билета: 350 руб. Мастер-классы проводится по предварительной записи.