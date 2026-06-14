К их поискам присоединились волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

В Новомосковске Тульской области пропали двое подростков — 14-летний Евгений Аксенов и 15-летний Александр Труфанов. Их местонахождение неизвестно с 13 июня.

Приметы пропавших ребят:

Евгений: рост 157 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Одежда: серая футболка, белые шорты, черные кроссовки.

Александр: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы каштанового цвета, серые глаза. Одежда: голубая футболка, темно-синие шорты, разноцветные кроссовки.

Знаете, где находятся указанные подростки? Сообщите по телефонам 8(800)700 54 52 или 112, 02.