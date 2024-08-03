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Компания Никиты Михалкова снимает под Тулой исторический байопик: фоторепортаж Myslo
Фото Алексея Пирязева.

Компания Никиты Михалкова снимает под Тулой исторический байопик: фоторепортаж Myslo

2 августа съемочную площадку посетил врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

Съемки фильма проходят в Алексинском и Заокском районах. На площадках воссоздали исторический облик событий того времени с сожженными деревнями, жилыми бараками, редутами, палатками, часовнями, землянками, полевой ставкой Петра. Картина освещает ключевой период правления Петра Великого, включая его противостояние с боярами и войну со Швецией за выход к морю.

90% фильма снимут именно в Тульской области: это решение режиссер Андрей Кравчук принял после того, как побывал на Куликовом поле.

2 августа съемочную площадку кинокартины посетил врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев:

— Основные батальные сцены снимают в Тульской области, что для нас крайне важно. Фильм, пропитанный патриотизмом, станет подарком для людей всех возрастов. Тула является щитом России, а туляки всегда стояли на страже и на защите российской государственности. Поэтому наш регион является идеальным местом для съемок, — сказал Дмитрий Миляев. 

Работа над фильмом началась в 2023 году. Производством занимается компания Никиты Михалкова «ТРИТЭ». В декабре 2023 года проект был представлен на питчинге в Фонде кино. К этому моменту была подготовлена раскадровка и почти закончился кастинг: Александр Горбатов получил роль Петра I, Юлия Пересильд — роль Анны Монс. Кроме того, Милош Бикович сыграет Александра Меншикова, Ксения Утехина — Марту Скавронскую, Алексей Гуськов — Бориса Шереметева, Виталий Хаев — Фёдора Ромодановского.

В прокат кинокартину планируют выпустить в 2026 году. Никита Михалков по видеосвязи выразил благодарность Дмитрию Миляеву за поддержку проекта, ведь на съемочной площадке работают местные каскадеры, артисты массовых сцен, студенты и выпускники профильных учебных заведений региона и другие представители  различных творческих профессий. Это дает им уникальный опыт, новые навыки, а некоторым - возможность начать карьеру в кино:

— На площадке царит творческая атмосфера. Желаю всем продуктивной работы и успешного проката фильма в будущем, — заключил врио губернатора.

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