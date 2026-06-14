Фото Алексея Пирязева.

Ближайший нерабочий праздничный будний день ожидает россиян лишь в ноябре. Все рабочие недели до этой даты будут без сокращения. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и вопросам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.

Согласно производственному календарю, до следующего праздника впереди 20 полных рабочих недель. День народного единства, который приходится на 4 ноября, в этом году выпадает на среду. Таким образом, он станет единственным нерабочим днем среди пятидневной рабочей недели.