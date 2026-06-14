Подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще один украинский беспилотник в небе над Тульской областью. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Миляев в мессенджере МАХ.

Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Напомним, ранее сообщалось, что всего за ночь и утро 14 июня подразделения ПВО сбили в Тульской области 62 БПЛА. В Новомосковске на одно из предприятий города упали обломки беспилотника. В правительстве региона развернута работа оперативного штаба.