В рамках открытия Юношеской лиги ММА, в Центральном парке Тулы состоялась церемония награждения за заслуги в сфере физической культуры и спорта. Медаль Николая Озерова была вручена президенту тульской региональной Федерации ММА, депутату Тульской областной Думы Илье Степанову.

«Примечательно, что первую Юношескую лигу ММА открывал именно Дмитрий Вячеславович Миляев, – рассказал Илья Владимирович. – Мы тогда ещё не были достаточно знакомы, и после соревнований я написал ему: «Спасибо вам большое». Он ответил: «Да что уж».

Я это помню. И вот, спустя столько лет, Дмитрий Вячеславович стал губернатором. Поверьте, я не понаслышке знаю, сколько он делает внутри, скажем так, нашего сообщества, и как относится ко всему спорту в целом. Спасибо вам за это».