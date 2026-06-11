В 2026 году в летние лагеря отправится более 64,5 тыс. юных туляков. Это около 40% от общего количества жителей региона младше 18 лет.

Подметать двор, поливать цветы, наводить порядок в школе — такие несложные работы ежедневно выполняют 30 учеников ЦО № 37. И не бесплатно. Они — участники смены в лагере труда и отдыха, работающего при школе.

Кристина Семушкина и Софья Гнидина:

— Мы решили, что лагерь труда и отдыха — это отличная возможность подзаработать немного на карманные расходы. Мы работаем до часу дня, а потом — свободное время. Нам все нравится: и весело время проводим, и польза безусловная. Мы бы и в августовской смене поучаствовали, но у нас путевки в загородный лагерь.

Хайом Латипов хочет накопить на свою мечту и поэтому выбрал для себя возможность совмещать труд и отдых:

— Я уже не первый год летом работаю — здорово же иметь деньги на карманные расходы! Наша смена началась с 27 мая. За это время я научился ухаживать за цветами, а ещё участвовал в организации различных мероприятий. Считаю, что все это может пригодиться в той или иной степени в будущем. Учиться всему новому я люблю, поэтому с удовольствием прихожу сюда каждый день. А ещё все это мне поможет приблизиться к осуществлению своей мечты. На нее-то и коплю.

В этом году в регионе работают 54 лагеря труда и отдыха. Большая часть из них — при школах.

Светлана Аделина, начальник трудового лагеря, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями:

Светлана Аделина — Желающих попасть в трудовой лагерь было много. Особенно из числа тех, кто был в прошлом году в осенней смене. Они уже тогда успели оценить преимущества возможности зарабатывать, поэтому в числе первых записывались на летние смены. А вообще, начинать трудовой путь — это всегда волнительно. Важно, чтобы рядом были знакомые взрослые, которые поддержат, подскажут. А здесь — знакомые педагоги своей родной школы. Благодаря этому дети чувствуют себя безопасно и с удовольствием приходят каждый день.

На базе образовательных учреждений Тульской области также работают 370 лагерей с дневным пребыванием. Все они имеют утвержденные программы воспитания и календарные план-сетки разнообразных мероприятий, соответствующие рекомендациям Министерства просвещения РФ. В этом году мероприятия в лагерях посвящены Году единства народов России.

Начальник лагеря дневного пребывания Лидия Демина рассказала, что лагерь в ЦО № 37 сегодня посещает около 300 человек.

Лидия Демина — Дети находятся с педагогами с 8 до 18 часов дня. Распорядок дня такой же, как и обычном лагере: трехразовое питание, культурная программа, различные активности, творческие мероприятия. Есть и время для дневного отдыха. Дети посещают музеи и различные мастер-классы. Мы стараемся, чтобы эти три недели прошли ярко, незабываемо, чтобы лагерная смена у них осталась в памяти.

Кстати, по поручению губернатора Тульской области дети, находящиеся на отдыхе в пришкольных лагерях, уже третий год подряд бесплатно посещают музеи Тульской области.

Напомним, 10 июня Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии нескольких объектов детского отдыха в регионах страны по видеоконференцсвязи. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в 2026 году 40,5 тысячи лагерей примут более 5,7 млн детей.

Он обратил внимание, что все лагеря проверены Роспотребнадзором и МЧС. Проведены всероссийские антитеррористические учения. Внедрена система мониторинга состояния объектов детского отдыха в реальном времени.

Глава ведомства добавил, что с этого года вожатые отбираются только при наличии педагогического опыта.

По организации детского отдыха работает федеральная горячая линия 8 800 250-28-90, а также специальный портал «Детскийотдых.рф», где опубликована вся важная и полезная информация. Телефон горячей линии Тульской области: 8 (4872) 24-51-99.