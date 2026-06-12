Фото Екатерины Беловой, источник https://t.me/avtostradafest

С открытием начнется старт ралли исторических автомобилей «Автострада» на приз губернатора Тульской области в статусе 3 этапа кубка РАФ серии «Наследие» по ретроралли, которое финиширует на площади Победы с 17.00.



С 12.00 начнет работать выставка ретроавтомобилей в Кремле и современной экзотики на площади Ленина.



В Кремле располагается экспозиция, посвященная 90-летию ГАИ: современные и исторические автомобили и мотоциклы, приветливые инспекторы и автогородок для детей: каждый из юных зрителей сможет прокатиться на советских детских педальных машинках.



В выставках фестиваля принимают участие свыше 1000 самых разных автомобилей с 1920-х годов до самых современных — из 40 регионов России.

Все события Дня России в Туле: читайте в афише Myslo!

Весь день на сцене будут идти заезды дрифта, с перерывами на презентации партнеров и награждение лауреатов фестиваля.



На площади Ленина будет работать множество интерактивных площадок от партнеров.

2026 год объявлен годом единства народов России. Среди участников фестиваля в народных костюмах жюри выберет победителей, которых ждет награждение на сцене на центральной площади.

Закрытие фестиваля состоится в 19.00: после финальных заездов звезд дрифта, прозвучит гимн Автострады и насыщенная программа подойдет к завершению.



Вход свободный.

Источник