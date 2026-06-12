Свои соболезнования родным и близким Ивана Васильевича выразили мэр Алексей Эрк и глава городской администрации Илья Беспалов.

Накануне, 11 июня, на 102-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города-героя Тулы Иван Васильевич Федосеев.

«Жизнь Ивана Васильевича – это летопись подвига. Во время Великой Отечественной войны он служил на Калининском фронте командиром взвода роты разведки. Неоднократно ходил в тыл противника, четыре раза был ранен.

После окончания войны выполнял правительственные задания в Китае, Ираке, Сирии. С 1963 по 1972 годы служил в 106-й Гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии, совершил 1525 прыжков с парашютом.

После увольнения в запас Иван Васильевич работал преподавателем военной подготовки. 15 лет возглавлял совет ветеранов дивизии и участвовал в создании музеев боевой славы. За свои заслуги он удостоен 85 наград.

Иван Васильевич был настоящим героем и примером для всех нас. Его смерть – это невосполнимая утрата. Скорбим вместе с близкими ветерана. Память об Иване Васильевиче навсегда останется в наших сердцах», – говорится в соболезновании.