Работа заведения была приостановлена с 4 июня.

В Туле специалисты Роспотребнадзора проверили работу точки общественного питания на улице Оборонной после того, как один из посетителей отравился и попал в больницу с острой кишечной инфекцией.

В ходе проверки инспекторы обнаружили, что в помещениях не соблюдались правила уборки и содержания. Кулинарные изделия изготавливались в неприспособленном помещении, где полностью отсутствовало водоснабжение и канализация.

«Для изготовления продукции допускалось использование продовольственного сырья без маркировки, предусмотренной техническими регламентами, отсутствовали условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены», — отметили в ведомстве.

Работа заведения была приостановлена с 4 июня. Материалы дела переданы в Центральный районный суд.

Также специалисты взяли пробы готовых блюд и смывы с поверхностей для лабораторных исследований.