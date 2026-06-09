Территории, которые выберут жители, будут благоустроены уже в 2027 году. В голосовании участвуют десять муниципалитетов с населением свыше 20 тысяч человек: Тула, Алексин, Донской, Новомосковск, Богородицкий, Кимовский, Киреевский, Узловский, Щекинский районы, а также Ефремовский муниципальный округ.

Губернатор Дмитрий Миляев подчеркнул, что жители этих территорий старше 14 лет могут проголосовать за любой из представленных объектов через платформу обратной связи ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (zagorodsreda.gosuslugi.ru), используя свою учётную запись, либо обратиться за помощью к волонтёрам.

Голосование продлится до 12 июня. Федеральный проект нашёл высокий отклик у туляков. Так, в областном центре в этом году жители выбирают между двумя участками набережной: продолжением Казанской набережной от улицы Никитской в сторону улицы Советской или участком набережной возле музея оружия.