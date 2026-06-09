Фото минздрава Тульской области.

Врачи Тульской областной клинической больницы успешно провели первую в истории региона операцию по пересадке печени. Пациентом стал 63-летний мужчина, которому эта операция буквально подарила вторую жизнь, рассказали в региональном минздраве.

Мужчина долгое время наблюдался у гастроэнтерологов, так как страдал от тяжёлой формы печеночной недостаточности. Основные показания к пересадке включают хронические заболевания, приводящие к циррозу, наследственные нарушения обмена веществ, острую печеночную недостаточность или неоперабельные опухоли.

Команда хирургов вместе с коллегами из московского Центра трансплантологии имени академика В. И. Шумакова провела всю необходимую подготовку и само вмешательство. Операция включала аккуратное удаление повреждённого органа и установку новой печени с последующим подключением сосудов и желчевыводящих путей.

Благодаря профессионализму медиков пациент смог вернуться к нормальной жизни спустя считанные дни после хирургического вмешательства. Уже через неделю он покинул стены больницы в удовлетворительном состоянии.

Помимо пересадки печени, в регионе уже давно практикуют операции по трансплантации почек и костного мозга. Все процедуры осуществляются в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

«Тульская область выходит на новый уровень оказания высокотехнологичной помощи: если ранее операции по пересадке печени только в федеральных центрах, то теперь такие вмешательства становятся доступны в регионе», — отметил зампредседателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.