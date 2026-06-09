Внешний вид и отдельные элементы его декора сохранят. За объектом останется статус памятника архитектуры регионального значения.

В минувшие выходные в Туле демонтировали особняк Дельвига, внучатого племянника поэта Антона Дельвига. Дом был построен в конце XIX века и имел охранный статус.

Оказалось, историческое строение не просто снесли, а отстроят заново.

9 июня презентовали проект восстановления. Поектировщик и представитель застройщика Александр Царев рассказал, что на момент получения здания в собственность застройщика 90% фасадных элементов объекта были утрачены. Экспертиза показала: несущие конструкции находятся в аварийном состоянии.

— Характеристика «аварийное состояние», наверное, не в полной мере описывает плачевность состояния объекта. Он представлял угрозу для окружающих, требовался срочный ремонт.

Разработанный проект предусматривает полное воссоздание исторического фасада здания и замену аварийных несущих конструкций объекта.

В настоящий момент проект прошел государственную историко-культурную экспертизу и получил разрешение на производство работ и строительство. Она подтвердила правильность принятых решений.

Александр Царев отметил: перед тем как демонтировать дом Дельвига, с него вручную сняли все сохранившиеся элементы декора. Их используют в качестве образцов для воссоздания исторического обрлика здания.

— Сразу после демонтажа мы приступаем к восстановлению наружных стен. К концу года планируем иметь уже закрытый контур. Проект будет завершен в следующем году.

Практика показывает, что когда мы вешаем амбарный замок, всё приходит в запустение. Наша задача — вдохнуть в это здание вторую жизнь.

Когда дом восстановят, его приспособят для современного использования. Дом Дельвига мы планируем использовать как офисный объект.

Елена Шичанина, начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, добавила, что за восстановленным особняком Дельвига останется и статус объекта культурного наследия регионального значения, и дата постройки — XIX век.