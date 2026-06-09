В минувшие выходные в Туле демонтировали особняк Дельвига, внучатого племянника поэта Антона Дельвига. Дом был построен в конце XIX века и имел охранный статус.

Оказалось, историческое строение не просто снесли, а отстроят заново. 

9 июня презентовали проект восстановления. Поектировщик и представитель застройщика Александр Царев рассказал, что на момент получения здания в собственность застройщика 90% фасадных элементов объекта были утрачены. Экспертиза показала: несущие конструкции находятся в аварийном состоянии.

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— Характеристика «аварийное состояние», наверное, не в полной мере описывает плачевность состояния объекта. Он представлял угрозу для окружающих, требовался срочный ремонт.

Разработанный проект предусматривает полное воссоздание исторического фасада здания и замену аварийных несущих конструкций объекта.

В настоящий момент проект прошел государственную историко-культурную экспертизу и получил разрешение на производство работ и строительство. Она подтвердила правильность принятых решений.

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Александр Царев отметил: перед тем как демонтировать дом Дельвига, с него вручную сняли все сохранившиеся элементы декора. Их используют в качестве образцов для воссоздания исторического обрлика здания.

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— Сразу после демонтажа мы приступаем к восстановлению наружных стен. К концу года планируем иметь уже закрытый контур. Проект будет завершен в следующем году.

Практика показывает, что когда мы вешаем амбарный замок, всё приходит в запустение. Наша задача — вдохнуть в это здание вторую жизнь.

Когда дом восстановят, его приспособят для современного использования. Дом Дельвига мы планируем использовать как офисный объект.

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Елена Шичанина, начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, добавила, что за восстановленным особняком Дельвига останется и статус объекта культурного наследия регионального значения, и дата постройки — XIX век.