Подать заявку можно до 1 июля в электронном виде через платформу «Работа России».

В Тульской области объявили конкурс на звание лучшего оператора беспилотников. Заявки принимают уже сейчас, а сами состязания состоятся 14 и 15 июля на полигоне «ТулаДрон».

Участниками могут стать взрослые старше 21 года. Им предстоит преодолеть два ключевых этапа испытаний. Сначала их ждет теоретический экзамен, который проверит знания устройства и принципов эксплуатации беспилотных систем, соблюдение правил охраны труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности.

Затем последуют практические задания, где участники продемонстрируют навыки управления беспилотниками, пройдут виртуальную гоночную трассу на симуляторе и выполнят реальный полет с поиском предметов на открытой местности.

Победителей ждут денежные призы:

1-е место — 100 тысяч рублей;

2-е место — 50 тысяч рублей;

3-е место — 30 тысяч рублей.

А главный приз финала в Калуге — 1 миллион рублей.

Организаторы уверены, что конкурс поможет найти настоящих профессионалов и пополнить кадровый резерв региона. Подать заявку можно до 1 июля в электронном виде через платформу «Работа России».