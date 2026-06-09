Фото пресс-службы полиции Тульской области.

В дежурную часть МОМВД России «Кимовский» обратился местный житель. Он сообщил, что в его квартиру на улице Мелихова проникли двое мужчин, которые, как они сами признаются, открыто похитили у него 2 мобильных телефона, применив при этом физическую силу. Сумма ущерба составила 18 400 рублей.

После обращения на место выехали сотрудники полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники быстро установили личности и местонахождение предполагаемых преступников.

Ими оказались двое местных жителей 42 и 28 лет. При этом установлено, что младший из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящее время подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.