Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» представил Индекс продуктивности участия глав российских регионов в ПМЭФ-2026.
Он разработан для сопоставимой оценки того, насколько интенсивно и содержательно высшие должностные лица субъектов РФ использовали форум для продвижения региональной повестки, выстраивания связей и публичного представления своих регионов.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вошёл в топ-10 индекса активности глав российских регионов на ПМЭФ-2026.
Ключевым драйвером лидерства стала проектная повестка. Среди высших должностных регионов первым по этому показателю стал Андрей Воробьёв (Московская область). В тройке лидеров оказались губернатор Ярославской области Михаил Евраев и глава Тульской области Дмитрий Миляев.