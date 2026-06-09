Также тульский губернатор оказался в десятке лидеров среди региональных руководителей по продуктивности.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» представил Индекс продуктивности участия глав российских регионов в ПМЭФ-2026.

Он разработан для сопоставимой оценки того, насколько интенсивно и содержательно высшие должностные лица субъектов РФ использовали форум для продвижения региональной повестки, выстраивания связей и публичного представления своих регионов.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вошёл в топ-10 индекса активности глав российских регионов на ПМЭФ-2026.

Ключевым драйвером лидерства стала проектная повестка. Среди высших должностных регионов первым по этому показателю стал Андрей Воробьёв (Московская область). В тройке лидеров оказались губернатор Ярославской области Михаил Евраев и глава Тульской области Дмитрий Миляев.