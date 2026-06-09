«Уважаемые жители Тульской области!

12 июня вся страна отмечает один из самых значимых государственных праздников — День России. Этот день символизирует историческую преемственность, единство нашего народа и гордость за свою Родину. Россия — это страна с богатейшей историей, уникальной культурой и огромным потенциалом, и каждый из нас вносит свой вклад в ее развитие и процветание.

Тульская область с ее многовековой историей, славными трудовыми и боевыми традициями занимает особое место в судьбе нашего Отечества. Здесь рождались великие открытия, вершились важные исторические события, ковалась оборона страны. Жители тульской земли всегда отличались трудолюбием, стойкостью и преданностью своей Отчизне.

В этот знаменательный день желаю каждому из вас здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо Тульской области и всей России. Пусть в каждом доме царят мир и согласие, а наши общие усилия способствуют дальнейшему укреплению и развитию нашей великой державы», — говорится в поздравлении.