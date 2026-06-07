В группе «Автохамы и ДТП | Тула» в мессенджере МАХ опубликовали кадры, снятые на Пролетарском мосту. На записи видно, как водитель спортивного авто создал угрозу для других участников дорожного движения.

«Чел решил дрифтануть, но получилось так себе. Этот синий BMW M6 не на тульском учете, последнюю неделю в городе делает всякую /фигню/. Там какой-то мужик лет 40 за рулем, «своеобразного» типажа», - прокомментировал автор видео.

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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в МАХ и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.