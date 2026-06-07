Первый месяц лета будет качаться на температурных качелях.

О том, к чему готовиться рассказал рассказал метеоролог Александр Сергеев NEWS.ru.

Прогнозируется, что в июне будет постоянно сменяться: то жара до 30-градусов, то весенняя прохлада на уровне +18.

"В первой половине июня средняя дневная температура составит от +18 градусов до плюс 24, при этом ночи окажутся прохладными, возможны частые дожди, — сказал специалист. - В середине июня прогнозируются достаточно мощные, но краткосрочные ливни и грозы".

Метеоролог успокоил: дожди будут в пределах нормы и потопов ждать не стоит.

«Ключевой причиной погодной нестабильности станет столкновение разнородных воздушных масс над европейской территорией России. С запада атлантические циклоны принесут влажный и прохладный воздух. Одновременно с этим с юго-востока азиатские антициклоны пригонят горячие воздушные массы из Казахстана и Средней Азии. На границе их столкновения, как правило, и возникают резкие „температурные качели“, а также мощные ливни и шквалистый ветер», — пояснил Семенов.

13 июня температура резко начнет снижаться и упадет сразу на семь градусов, до +18. Ночью ожидается +12–13, возможны дожди.

В целом, согласно долгосрочным прогнозам, июнь в Центральной России будет соответствовать температурной климатической норме, рассказал метеоролог Евгений Тишковец. Для Москвы норма: ночная температура - +11,5 градуса, дневная — +21,7.