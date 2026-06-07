Жаль, что далеко не все сразу понимают, что разговаривают со злоумышленниками. В мае 29 туляков отдали злодеям более 19 млн рублей.

Жительнице Ясногорского района позвонили в мессенджер неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что в отношении неё совершаются мошеннические действия, и находящиеся на ее банковских счетах 6,3 млн рублей могут быть похищены. Чтобы сохранить сбережения, необходимо обналичить деньги и передать «оперативнику» для помещения на «безопасный» счет.

Проявив бдительность, женщина обратилась в полицию и под контролем уже настоящих полицейских продолжила общение с мошенниками. Прибывший к женщине курьер получил муляж вместо денег, а после был задержан полицейскими.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ - покушение на мошенничество. Прокуратура контролирует его расследование.

Ведомство напоминает, что нужно быть предельно внимательным, чтобы не оказаться жертвой злоумышленников. Так, с 16 мая по 2 июня 2026 года от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 29 жителей Тульской области. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 19 млн рублей.