С 11 по 15 июня в центре Тулы введут временные ограничения движения, остановки и стоянки транспорта в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству Тулы.

Запрет на остановку и стоянку всех видов транспортных средств:

- с 00:00 11 июня до 09:00 15 июня по ул. Менделеевской, на пл. Ленина, парковочном пространстве вдоль пл. Ленина на участке от ул. Советской до Менделеевской;

- с 00:00 до 23:00 12 июня на Крестовоздвиженской площади, на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади по Ф. Энгельса, ул. Союзной, Благовещенской, в Денисовском, Черниковском, Садовом, Благовещенском переулках, на участках от ул. Советской до Менделеевской по ул. Революции и Тургеневской, на участках от д. №1 до ул. Розы Люксембург и от Дзержинского до Менделеевской по ул. Никитской.

Ограничат движение всех видов транспортных средств и СИМ:

- с 06:00 до 23:00 12 июня на пл. Ленина и Крестовоздвиженской, парковочном пространстве вдоль пл. Ленина на участке от ул. Советской до Менделеевской, по ул. Союзной, Благовещенской, Менделеевской, в Денисовском, Черниковском, Благовещенском переулках, на участках от ул. Советской до Менделеевской по ул. Революции и Тургеневской, на участках от д. №1 до ул. Розы Люксембург и от Дзержинского до Менделеевской по ул. Никитской.

Жителей и гостей города просим учитывать эту информацию при планировании поездок.