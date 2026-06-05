Чаще всего животные ездили в Турцию, Грузию и Вьетнам.

Фото Артема Жильцова.

В период с 1 по 31 мая 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора оформили 1802 сертификата на вывоз домашних животных (кошек и собак) из региона. Питомцев отправляли в разные страны, основными направлениями стали Турция, Грузия, Болгария, Вьетнам и Сербия.

Перед отправкой инспекторы провели тщательный осмотр каждого животного. Они измеряли температуру и оценивали общее состояние здоровья, чтобы исключить любые признаки заболеваний. Также была проверена вся сопроводительная документация и проведена идентификация питомцев.

Владельцам, планирующим поездку с питомцем, напоминают, что для упрощения и ускорения процесса можно воспользоваться автоматизированной системой «eCert».

Подать заявку на оформление ветеринарного сертификата можно онлайн в разделе «Для владельцев домашних животных» на сайте системы.



