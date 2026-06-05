На портале «Доктор71» расширен список документов, которые можно оформить дистанционно.

Фото Алексея Пирязева.

Жителям Тульской области стали доступны новые цифровые сервисы, которые упрощают получение медицинской помощи. Теперь многие вопросы можно решить дистанционно, без лишних визитов в поликлинику.

В мини-приложении «Арсенал услуг» появилась функция записи на онлайн-консультацию для закрытия больничного листа. Прием проходит через мессенджер «Макс».

На портале «Доктор71» расширен список документов, которые можно оформить дистанционно. Теперь жителям доступны:

справка об эпидокружении;

справка на питание детей до 3 лет;

справка кормящей матери;

выписка из медицинской карты амбулаторного больного.

На портале «Доктор71» запущен сервис для дистанционного наблюдения за состоянием здоровья. Если пациенту требуется регулярный контроль, например при повышенном давлении, врач подключает его к системе во время приёма.

Пациент самостоятельно измеряет показатели (давление, пульс) утром и вечером и вносит их в личный кабинет. Врач отслеживает динамику в реальном времени, оценивает эффективность лечения и при необходимости корректирует терапию. Наблюдение продолжается до полной стабилизации состояния.