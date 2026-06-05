Жителям Тульской области стали доступны новые цифровые сервисы, которые упрощают получение медицинской помощи. Теперь многие вопросы можно решить дистанционно, без лишних визитов в поликлинику.
В мини-приложении «Арсенал услуг» появилась функция записи на онлайн-консультацию для закрытия больничного листа. Прием проходит через мессенджер «Макс».
На портале «Доктор71» расширен список документов, которые можно оформить дистанционно. Теперь жителям доступны:
- справка об эпидокружении;
- справка на питание детей до 3 лет;
- справка кормящей матери;
- выписка из медицинской карты амбулаторного больного.
На портале «Доктор71» запущен сервис для дистанционного наблюдения за состоянием здоровья. Если пациенту требуется регулярный контроль, например при повышенном давлении, врач подключает его к системе во время приёма.
Пациент самостоятельно измеряет показатели (давление, пульс) утром и вечером и вносит их в личный кабинет. Врач отслеживает динамику в реальном времени, оценивает эффективность лечения и при необходимости корректирует терапию. Наблюдение продолжается до полной стабилизации состояния.