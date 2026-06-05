Жителям Тульской области стали доступны новые цифровые сервисы, которые упрощают получение медицинской помощи. Теперь многие вопросы можно решить дистанционно, без лишних визитов в поликлинику.

В мини-приложении «Арсенал услуг» появилась функция записи на онлайн-консультацию для закрытия больничного листа. Прием проходит через мессенджер «Макс». 

На портале «Доктор71» расширен список документов, которые можно оформить дистанционно. Теперь жителям доступны:

  • справка об эпидокружении;
  • справка на питание детей до 3 лет;
  • справка кормящей матери;
  • выписка из медицинской карты амбулаторного больного.

На портале «Доктор71» запущен сервис для дистанционного наблюдения за состоянием здоровья. Если пациенту требуется регулярный контроль, например при повышенном давлении, врач подключает его к системе во время приёма.

Пациент самостоятельно измеряет показатели (давление, пульс) утром и вечером и вносит их в личный кабинет. Врач отслеживает динамику в реальном времени, оценивает эффективность лечения и при необходимости корректирует терапию. Наблюдение продолжается до полной стабилизации состояния.