Фото Алексея Пирязева.

На полях ПМЭФ-2026 губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и вице-президент Ozon Игорь Зимин подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает строительство нового логистического хаба компании в регионе. Инвестиции в проект составят до 3,5 млрд рублей.

В Ozon отметили стремительный рост товарооборота на платформе в Тульской области. Напомним, по итогам 2025 года оборот маркетплейса достиг 4,16 трлн рублей, а число активных покупателей превысило 65 млн человек.

«Ozon — крупнейший отечественный онлайн-ритейлер с серьезными намерениями. Мы не только привлечем бизнес в регион и создадим рабочие места с достойной зарплатой, но и рассчитываем на участие компании в социальных проектах», — заявил Миляев.