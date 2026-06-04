В первый день работы XXIX Петербургского международного экономического форума правительство Тульской области и компания «СервисСофт ЦифроСфера» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ скрепили подписями губернатор Дмитрий Миляев и гендиректор Виктор Киреев.

Проект предполагает строительство в регионе современного промышленного технопарка в сфере электронной промышленности — «Цифровой завод». Инвестиции в инфраструктуру составят порядка 600 млн рублей.

«Это значимый инвестпроект, который укрепит позиции области в электронной промышленности и привлечет высокотехнологичные компании. Мы со своей стороны обеспечим необходимые условия и поможем реализовать проект в установленные сроки», — прокомментировал Дмитрий Миляев.

Кроме того, «СервисСофт ЦифроСфера» присоединилась к региональной корпоративной демографической программе «За будущие поколения». Сотрудники компании при рождении детей будут получать выплаты: 500 тыс. рублей за первого ребенка, 750 тыс. — за второго и 1 млн рублей — за третьего и последующих.

Губернатор поблагодарил руководство компании за поддержку рождаемости, отметив, что забота о семье — основа государственной политики, обозначенной Президентом. Виктор Киреев, в свою очередь, заверил, что компания сделает всё возможное для развития Тульской области при поддержке главы региона.