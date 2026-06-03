Фото правительства Тульской области.

Опыт Тульской области в сфере семейной политики и демографии получил высокую оценку на федеральном уровне. Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктор Черепов заявил на ПМЭФ, что представленные губернатором Дмитрием Миляевым инициативы дают региону все основания претендовать на победу во Всероссийском конкурсе «Семейная столица России».

Этот конкурс, поддержанный Президентом РФ, стартует в 2026 году, и его главная цель — не соревнование, а обмен лучшими практиками для создания семейноцентричной среды по всей стране.

Выступая на сессии, первый замгубернатора Тульской области Наталья Архипова рассказала о ключевых мерах поддержки. В регионе действует 57 мер поддержки семей (финансовых и нефинансовых). Кроме того, более 2500 предприятий присоединилось к корпоративному демографическому стандарту. Свыше 70 компаний выплачивают своим работникам крупные суммы за рождение детей: 500 тысяч рублей за первого, 750 тысяч за второго и 1 миллион за третьего ребёнка.

С 2025 года введена выплата в 1 млн рублей при рождении первого ребёнка у мам до 25 лет и третьего ребёнка у мам до 28 лет. Благодаря этим мерам в регионе уже насчитывается более 18 тысяч многодетных семей, а возраст первых рождений снижается.

По словам Архиповой, успех заключается в совместной работе власти, бизнеса и общества ради главной цели — сделать регион территорией семейного счастья.