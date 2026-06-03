Опыт Тульской области по здоровьесбережению был признан передовым на уровне страны. Об этом заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктор Черепов в ходе сессии «Здоровье работающих: новые векторы и решения» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В своем выступлении он отметил, что Тульская область стала новым участником Всероссийского телемарафона «#Вместездорово».

«Передовой опыт региона заслуживает внимания, представленные практики уже доказали свою эффективность. Правительством региона создаются условия для того, чтобы максимальное количество жителей как городов, так и районов области могли укрепить своё здоровье через реализацию собственных региональных программ», — подчеркнул Черепов.

Телемарафон «Вместе здорово» — это масштабное мероприятие, направленное на популяризацию здорового образа жизни и формирование единых механизмов управления здоровьем работников и жителей регионов.

Напомним, ранее губернатор Дмитрий Миляев поделился опытом реализации здоровьесберегающих практик.

«Название телемарафона „#Вместездорово“ — это точная формула: здоровье создается вместе — властью, медициной, спортом, школой, бизнесом, муниципалитетами и самими жителями. Здоровый человек — это счастливая семья. Счастливая семья — это сильный регион. А сильные регионы — это сильная Россия», — отмечал ранее губернатор.