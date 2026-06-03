Информация доступна в мини-приложении «Арсенал услуг» в «Максе» или в одноимённом мобильном приложении.

Фото Алексея Пирязева.

Когда ждать результаты ЕГЭ по предметам (ориентировочные даты):

История, литература, химия — не позднее 14 июня.

Русский язык — не позднее 19 июня.

Математика (база и профиль) — не позднее 21 июня.

Обществознание, физика — не позднее 24 июня.

Биология, география, письменная часть иностранных языков — не позднее 28 июня.

Информатика и ИКТ — не позднее 29 июня.

Устная часть иностранных языков — не позднее 1 июля.

Результаты публикуют поэтапно, сразу после того, как эксперты завершат централизованную проверку работ. Разработчики обещают, что в мини-приложении «Арсенал услуг» (работает в мессенджере «Макс») или в одноимённом мобильном приложении все появится в первую очередь.