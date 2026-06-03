Когда ждать результаты ЕГЭ по предметам (ориентировочные даты):
- История, литература, химия — не позднее 14 июня.
- Русский язык — не позднее 19 июня.
- Математика (база и профиль) — не позднее 21 июня.
- Обществознание, физика — не позднее 24 июня.
- Биология, география, письменная часть иностранных языков — не позднее 28 июня.
- Информатика и ИКТ — не позднее 29 июня.
- Устная часть иностранных языков — не позднее 1 июля.
Результаты публикуют поэтапно, сразу после того, как эксперты завершат централизованную проверку работ. Разработчики обещают, что в мини-приложении «Арсенал услуг» (работает в мессенджере «Макс») или в одноимённом мобильном приложении все появится в первую очередь.