Когда ждать результаты ЕГЭ по предметам (ориентировочные даты):

  • История, литература, химия — не позднее 14 июня.
  • Русский язык — не позднее 19 июня.
  • Математика (база и профиль) — не позднее 21 июня.
  • Обществознание, физика — не позднее 24 июня.
  • Биология, география, письменная часть иностранных языков — не позднее 28 июня.
  • Информатика и ИКТ — не позднее 29 июня.
  • Устная часть иностранных языков — не позднее 1 июля.

Результаты публикуют поэтапно, сразу после того, как эксперты завершат централизованную проверку работ. Разработчики обещают, что в мини-приложении «Арсенал услуг» (работает в мессенджере «Макс») или в одноимённом мобильном приложении все появится в первую очередь.