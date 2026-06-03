2 июня ушел из жизни заместитель председателя Тульского областного суда в почетной отставке Анатолий Станиславович Лампицкий, сообщает пресс-служба областного суда:

«Руководство областного суда и Совета судей от имени всего судейского сообщества выражает глубокие соболезнования родным и близким безвременно ушедшего на 70-м году жизни Анатолия Станиславовича».

Анатолий Лампицкий окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 1982 году был избран народным судьей Щекинского городского суда Тульской области. В 1986 году Лампицкий избран членом Тульского областного суда, а 1995 году — его зампредседателя. В почетной отставке находился с 2007 года.