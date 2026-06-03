В Туле стартовал комплексный ремонт на улице Коминтерна. Подрядчику предстоит:

обновить рельсошпальную решётку и межрельсовое пространство трамвайных путей,

ливневую канализацию,

асфальт на проезжей части, тротуарах и в парковочных карманах.

На эти цели из городского бюджета выделено около 600 млн рублей.

Рельсошпальную решётку также приведут в порядок на Павшинском мосту и разворотном кольце у Московского вокзала.

На время ремонта вводятся временные ограничения для всех видов транспорта.

Сейчас движение перекрыто на отрезке от улицы Ф. Смирнова до улицы Фрунзе. В дальнейшем ограничения будут вводиться поэтапно, отдельными участками, по ходу выполнения работ. Автомобилистам следует учитывать это до самого окончания ремонта.

При этом движение по улицам Лейтейзена, Фрунзе и Ленина на пересечении с улицей Коминтерна сохраняется в обычном режиме. Возможны кратковременные ночные перекрытия.

Также изменена схема движения городского общественного транспорта.

Согласно контракту, комплексный ремонт улицы Коминтерна должен завершиться в конце ноября года. Трамвайное движение планируют запустить уже к 1 сентября.