Фото из «Макс»-канала Дмитрия Миляева.

Тульские специалисты завершили капитальный ремонт детского сада № 76 в Мариуполе. Двухэтажное здание было построено в 1970-е годы и рассчитано на 180 воспитанников. В детском саду предусмотрено 11 групп, в том числе ясельные с отдельными входами.

В ходе работ строители полностью обновили здание: закрыли тепловой контур, смонтировали новый вентилируемый фасад, отремонтировали кровлю, провели инженерные сети. Также в учреждении установили системы видеонаблюдения, оповещения и контроля доступа.

Изменения коснулись и уличной территории детского сада. Здесь появились новые игровые площадки, малые архитектурные формы, спортивная зона и теневые навесы для каждой группы. Кроме того, на объекте создали безбарьерную среду для маломобильных посетителей.

В Тульской области отметили, что после завершения работ детский сад получил современные и комфортные условия для воспитания и развития детей.