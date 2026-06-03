В Новомосковском историко-художественном музее состоялась презентация книги «Карта памяти» и одноимённого документального фильма.

Фото пресс-службы администрации Новомосковска.

Оба проекта рассказывают об истории города через воспоминания его жителей.

Проект «Карта памяти» реализует Добро.Центр «Молоды душой», который был открыт в рамках федеральной программы развития «серебряного» волонтёрства при поддержке благотворительного фонда «Память поколений». Руководит центром Светлана Ведерникова.

Волонтёры активно общаются с пожилыми жителями города, в том числе с постояльцами пансионата «Большая семья», записывают их рассказы и воспоминания. Эти истории и легли в основу книги и фильма.

Во время презентации Светлана Ведерникова передала экземпляр книги «Карта памяти» в фонды Новомосковского историко-художественного музея.

Также символы проекта получили гости мероприятия — директор Морского лицея Мариуполя Вячеслав Мирошниченко и руководитель Добро.Центра из Венёва Ольга Волкова. Организаторы надеются, что проект получит продолжение и в других городах.