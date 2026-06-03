Фото правительства Тульской области.

Новое культурное пространство стало долгожданным событием для местных жителей. В день открытия для гостей подготовили концерт творческих коллективов Заокского района, мастер-классы и чайную зону.

С открытием сельчан поздравила министр культуры Тульской области Елена Арбекова. Она отметила, что новые дома культуры помогают сделать творческие и досуговые возможности доступными даже в небольших населённых пунктах.

«Новые дома культуры становятся точками притяжения: здесь проходят концерты, праздники, работают кружки, клубные объединения и библиотеки. Важно не только открыть такие площадки, но и наполнить их интересными событиями и современными форматами», — подчеркнула министр.

В Александровке проживают 565 человек. Кроме того, новый ДК будет обслуживать ещё четыре населённых пункта и два крупных садоводческих товарищества.

Площадь здания составляет 160 квадратных метров. Здесь оборудовали современный зал-трансформер, который можно использовать для концертов, спектаклей, кинопоказов, выставок и других мероприятий. Также предусмотрены помещения для кружковой работы.

В новом Доме культуры уже планируют открыть четыре объединения: театральный, историко-краеведческий и хоровой кружки, а также студию рукоделия.

Рядом с учреждением благоустроили территорию, оборудовали площадку для мероприятий под открытым небом, парковку и отремонтировали подъездную дорогу.