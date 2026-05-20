Приставы исполнили постановление суда о приостановлении деятельности GoldFish на ул. Литейной, 28 в Туле. Помещение суши-бара было опечатано сегодня.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Тульской области проверило работу заведения. Оказалось, что работа организации осуществляется на сырье (рыба, мясо птицы, овощи) без маркировки и товаросопроводительной документации.

«Производство кулинарной продукции осуществляется с использованием сырых овощей, сырой рыбы, яиц при отсутствии условий для подготовки сырья к производству с нарушением поточности технологических процессов; обработка рыбного сырья и овощей организована в одном производственном цехе, образованы встречные потоки сырья и готовой продукции», — говорится в сообщении УФССП России по Тульской области.

Помимо этого, производством нарушен температурный режим хранения и сроки годности заготовок.

Основанием для разбирательства послужило расследование, проведенное сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Тульской области 13 мая. Поводом для проверки стало обращение об отравлении двух человек после употребления роллов. Инспекция прошла в Туле на ул. Литейной, 28.

В связи с этим суд постановил приостановить деятельность организации сроком на 90 суток. Индивидуальному предпринимателю разъяснено, что неисполнение требований решения суда грозит штрафными санкциями.



