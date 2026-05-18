Министр транспорта и дорожного хозяйства области Светлана Воскресенская доложила главе региона о текущей ситуации: ремонт ведется на 34 объектах в 16 районах, причем на прошлой неделе работы стартовали еще на 13 из них.

Параллельно продолжается обновление федеральных трасс: участков М-2 «Крым» у деревни Лукино (Щёкинский район) и поселка Советского (Плавский район), а также трассы Р-132 «Золотое кольцо» у села Пластово в Алексинском районе.

На прошлой неделе полностью отремонтировали улицу Берёзовая Аллея в селе Богословском Ясногорского района. Кроме того, работы завершились еще на 11 объектах в Белёвском, Киреевском, Узловском, Плавском, Ясногорском районах и в городе Ефремове.

На данный момент общая протяженность отремонтированных дорог составляет 12,3 км.

В ближайшие недели планируется начать работы на 8 новых объектах — в Алексинском, Киреевском, Заокском, Суворовском, Тепло-Огаревском районах, а также на территории Большой Тулы.

Зампред правительства Тульской области Александр Бибиков подчеркнул, что власти уделяют серьезное внимание жалобам граждан, в том числе поступающим через соцсети. На прошлой неделе состоялись выезды в муниципалитеты — «Тулаавтодору» дали рекомендации, в том числе по качеству ремонта. Муниципальным властям посоветовали усилить информирование населения, так как часть претензий касалась улиц, где ремонт уже был запланирован. Практика выездных проверок будет продолжена.