Из-за ремонта возможно частичное ограничение движения на отдельных участках. Водителей просят заранее учитывать это при планировании поездок.

На Красноармейском проспекте началось фрезерование старого асфальта, параллельно снимают старую плитку на тротуарах. Подрядчик приступил к работам на этой магистрали в минувшие выходные.

Согласно контракту, подрядная организация должна отремонтировать 2 км Красноармейского проспекта за 420 млн рублей.

На проспекте будет устроен подстилающий слой асфальтогранулобетонной смеси и два верхних слоя асфальтобетона. Это, по словам начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Владимира Маринина, повысит прочность и предотвратит образование колеи — это важно для улицы с интенсивным движением.

Кроме того, на проспекте заменят бордюры, обновят покрытие на тротуарах, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку.

«Ширина тротуаров после ремонта составит три метра, они будут выложены плиткой. Также на участке от улицы Советской до улицы Дмитрия Ульянова появится велодорожка шириной более двух метров с асфальтобетонным покрытием. На пересечениях с улицами Лейтейзена, Фрунзе и Дмитрия Ульянова обустроят диагональные пешеходные переходы — это новый для нашего города формат», — рассказал Маринин.

Работы должны завершиться в начале октября.

Всего в этом году в Туле по нацпроекту запланирован ремонт четырёх участков дорог: Красноармейского проспекта, улиц Новомосковской, Федора Смирнова и Галкина. Их общая протяженность — более 5 км, а общая стоимость — свыше 720 млн рублей.