Организаторы подготовили программу на открытом воздухе: гостей ждут интерактивные зоны, увлекательные викторины, познавательные экскурсии, встречи с партнёрами и семейные активности. И детям, и взрослым будет интересно — посетители смогут глубже изучить природное богатство Тульской области и расширить знания о работе заповедных территорий.

Акцент сделан на семейном досуге и развлечениях для юных гостей. Для всех желающих проведут викторину «Что мы знаем о тульских засеках» с призами.

Участники увидят легендарный дуб — именно он представляет регион на Всероссийском конкурсе «Российское дерево года».

За этого исполина сейчас активно голосуют жители области. Дуб растёт в «Малиновой засеке» и станет ключевой точкой экскурсионного маршрута.

Гвоздь программы — тематическая экскурсия по территории парка.

Где: территория «Малиновая засека» (г. Тула, пос. Косая Гора, поляна «Малиновая засека», координаты: 54.111 389, 37.520 372).



Когда: 27 мая, 10.30.

Вход свободный.

0+