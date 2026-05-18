Организаторы подготовили программу на открытом воздухе: гостей ждут интерактивные зоны, увлекательные викторины, познавательные экскурсии, встречи с партнёрами и семейные активности. И детям, и взрослым будет интересно — посетители смогут глубже изучить природное богатство Тульской области и расширить знания о работе заповедных территорий.
Акцент сделан на семейном досуге и развлечениях для юных гостей. Для всех желающих проведут викторину «Что мы знаем о тульских засеках» с призами.
Участники увидят легендарный дуб — именно он представляет регион на Всероссийском конкурсе «Российское дерево года».
За этого исполина сейчас активно голосуют жители области. Дуб растёт в «Малиновой засеке» и станет ключевой точкой экскурсионного маршрута.
Гвоздь программы — тематическая экскурсия по территории парка.
Где: территория «Малиновая засека» (г. Тула, пос. Косая Гора, поляна «Малиновая засека», координаты: 54.111 389, 37.520 372).
Когда: 27 мая, 10.30.
Вход свободный.
0+
11.30 — 12.00 — Викторина «Что мы знаем о тульских засеках».
11.30 — 14.30 — Работа интерактивных площадок партнёров:
- музей-заповедник «Куликово поле»,
- музей-усадьба «Ясная Поляна»,
- лыжероллерный центр «Веденино»,
- туристический клуб «Пилигрим»,
- ГУ ТО «Природа».
14.30 — 15.00 — Подведение итогов викторины и награждение победителей, завершение мероприятия.