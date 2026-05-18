Организаторы подготовили программу на открытом воздухе: гостей ждут интерактивные зоны, увлекательные викторины, познавательные экскурсии, встречи с партнёрами и семейные активности. И детям, и взрослым будет интересно — посетители смогут глубже изучить природное богатство Тульской области и расширить знания о работе заповедных территорий. 

Акцент сделан на семейном досуге и развлечениях для юных гостей. Для всех желающих проведут викторину «Что мы знаем о тульских засеках» с призами.

Участники увидят легендарный дуб — именно он представляет регион на Всероссийском конкурсе «Российское дерево года».

За этого исполина сейчас активно голосуют жители области. Дуб растёт в «Малиновой засеке» и станет ключевой точкой экскурсионного маршрута.

Гвоздь программы — тематическая экскурсия по территории парка. 

Программа праздника

Где: территория «Малиновая засека» (г. Тула, пос. Косая Гора, поляна «Малиновая засека», координаты: 54.111 389, 37.520 372).

Когда: 27 мая, 10.30.

Вход свободный.

0+

10.30 — 11.30 — Открытие, встреча-знакомство «Национальный парк раскрывает свои тайны», поздравления коллег и партнеров, подведение итогов конкурса детских рисунков.
11.30 — 12.00 — Викторина «Что мы знаем о тульских засеках».
11.30 — 14.30 — Работа интерактивных площадок партнёров:
  • музей-заповедник «Куликово поле»,
  • музей-усадьба «Ясная Поляна»,
  • лыжероллерный центр «Веденино»,
  • туристический клуб «Пилигрим»,
  • ГУ ТО «Природа».
13.30 — 14.30 — Тематическая экскурсия по территории национального парка и знакомство с его обитателями.
14.30 — 15.00 — Подведение итогов викторины и награждение победителей, завершение мероприятия.