Ранее мы писали, что врио замгубернатора Самарской области Дмитрий Яковлев в ближайшее время покинет свой пост. Работу в качестве чиновника он продолжит в другом регионе.

Последний рабочий день в самарском правительстве Яковлев провел сегодня, 18 мая. В ходе оперативного совещания губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев наградил Дмитрия Яковлева почетным знаком «За служение людям».

Напомним, Дмитрий Яковлев отвечал за развитие тульского спорта с 2012 года — сначала он руководил профильным комитетом, а в 2021 году возглавил министерство спорта — трудился там до 3 октября 2024 года. В Самару министр перебрался в ноябре 2024 года.