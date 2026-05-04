Врио замгубернатора Самарской области Дмитрий Яковлев в ближайшее время покинет свой пост. Работу в качестве чиновника он продолжит в другом регионе.

Отметим, что Яковлев останется на должности председателя Совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов».

Напомним, Дмитрий Яковлев отвечал за развитие тульского спорта с 2012 года — сначала он руководил профильным комитетом, а в 2021 году возглавил министерство спорта — трудился там до 3 октября 2024 года. В Самару министр перебрался в ноябре 2024 года.