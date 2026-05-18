Зареченский районный суд г. Тулы вынес постановление о приостановлении работы цеха по производству кулинарной продукции GoldFish, принадлежащего ИП Халиловой Д.Б. Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, создающие угрозу для здоровья потребителей.

Основанием для разбирательства послужило расследование, проведенное сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Тульской области 13 мая. Поводом для проверки стало обращение об отравлении двух человек после употребления роллов. Инспекция прошла в Туле на ул. Литейной, 28.

В ходе проверки кулинарного цеха нашли грубые нарушения: отсутствие условий для подготовки сырья и санитарной обработки яиц, несоблюдение температурного режима хранения и сроков годности ингредиентов для роллов, нарушение режима обработки кухонного инвентаря. Кроме того, в холодильном оборудовании хранилась продукция без маркировки, а условия хранения замороженных морепродуктов не контролировались.

В судебном заседании предприниматель признала вину и раскаялась. Постановлением судьи от 18 мая 2026 года ИП Халилова Д.Б. признана виновной по ст. 6.6 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного приостановления деятельности цеха по предоставлению услуг общественного питания на срок 90 суток. Срок наказания исчисляется с 13 мая 2026 года.