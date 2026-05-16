Он продлится до середины осени. Все это время на ремонтируемом участке возможны частичные ограничения движения.

16 мая подрядчик начал ремонт Красноармейского проспекта. Работы выполняют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«В ходе ремонта полностью обновят асфальтовое покрытие, обустроят ливневую канализацию, тротуары, остановки, установят дорожные знаки и нанесут разметку», — сообщили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству.

Планируется, что работы полностью будут завершены к 1 октября 2026 года.

В этом году в Туле по нацпроекту отремонтируют 4 участка дорог — Красноармейский проспект, ул. Новомосковскую, Ф. Смирнова, Галкина общей протяженностью более 5 км. Стоимость работ составит более 720 млн рублей.