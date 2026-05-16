В фестивале приняли участие более 300 человек. Самому маленькому исполнилось 5 лет, а самому опытному – 87 лет. Для участников была подготовлена насыщенная программа: песни военных лет, спортивные активности, конкурс детских рисунков на асфальте, танцевальные номера и массовый старт северной ходьбы под легендарную песню «День Победы».

Организаторами выступили организация северной ходьбы «Ходи, Тула» и управление физической культуры и спорта администрации города Тулы при поддержке партии «Единая Россия». Мероприятие прошло в рамках партийных проектов «Здоровое будущее», «Историческая память» и «Старшее поколение».

Торжественная часть началась с минуты молчания в память о героях Великой Отечественной войны. С приветственным словом к участникам обратился Глава города, руководитель фракции «Единая Россия» в Тульской городской Думе, региональный координатор федерального партийного проекта «Здоровое будущее» Алексей Эрк, отметив важность сохранения исторической памяти, популяризации здорового образа жизни и объединения поколений.

«Партия «Единая Россия» активно поддерживает развитие северной ходьбы не только в нашем регионе, но и по всей России. Эта поддержка реализуется в рамках различных партийных проектов, в первую очередь – через проект «Старшее поколение», через Народную программу «Единой России». Праздник посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне – событию, которое объединяет поколения и напоминает всем нам о великом подвиге народа, мужестве, стойкости и безграничной любви к Родине наших дедов и прадедов. Память о тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу, о миллионах жизней, отданных за мирное будущее, живет в наших сердцах. Уверен, фестиваль станет еще одним шагом к укреплению связи поколений и сохранению исторической правды. Пусть он подарит вам яркие эмоции и чувство единения, – подчеркнул мэр Тулы.

Украшением фестиваля стали выступления творческих коллективов - ДК «Хрущевский» с танцевальными номерами «Синий платочек» и «Вальс Победы», а также ансамбля «Хит».

Директор АНО «Ходи Тула» Елена Чернова отметила, что марафон объединил молодежь, общественников и сторонников активного образа жизни, став еще одним ярким событием спортивной жизни Тулы.

Для гостей мероприятия работали тематические площадки, полевая кухня, а партнеры фестиваля угощали участников чаем и тульскими пряниками.

После торжественного открытия для участников провели разминку, затем состоялся массовый старт по северной ходьбе на дистанцию 1300 метров. Мэр Тулы принял в нем участие. Среди тех, кто был в первых рядах, – участник СВО Дмитрий Давыдкин. Он приехал из Черни.

Алексей Эрк поблагодарил военнослужащего за поддержку фестиваля.



«Такие, как Дмитрий, уже показали себя на поле боя, и теперь проявляют свой характер на спортивной арене или в любительском спорте», – отметил глава города.

На площадке фестиваля гостей также встречал Мишка-единоросс, ставший одним из самых популярных участников праздничной программы у детей и взрослых.

Завершилось мероприятие церемонией награждения победителей и призеров спортивной эстафеты.