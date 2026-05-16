После этого будет составлен перечень селе и деревень, где проведут проводной интернет или установят базовую станцию.

Фото freepik.com.

Спрос на подключение домашнего интернета в Тульской области вырос в 6 раз. Такие данные приводят и представители «большой четверки» операторов связи, и региональное Минцифры. Причина проста — частые ограничения мобильного интернета на фоне опасности атаки БПЛА.

Заместитель министра цифрового развития и связи Тульской области Роман Борисов пояснил, что точечное отключение интернета стандартов 3G и 4G — необходимая мера безопасности. Это позволяет снизить точность наведения БПЛА и защитить жителей и инфраструктуру.

В Тульской области порядка 640 населённых пунктов, где мобильная сеть — это единственный способ связи с внешним миром. В них проживают менее 2% населения региона. Тем не менее проблему связи для них будет решена.

«В рамках программы „Доступный интернет“ до конца осени мы проведем тестирование, чтобы получить объективную информацию о качестве сотовой сети. В перспективе планируем в эти населенные пункты привлечь операторов проводной связи и провести фиксированный интернет. А в тех, которые не попадают в программу, например 30–50 домохозяйств, — будем смотреть возможность установки базовых станций», — пояснил заместитель министра — директор департамента информационной безопасности минцифры Тульской области.

Увеличение количества базовых станций в регионе позволит открыть жителям отдаленных сел и деревень к «Белому списку» – социально значимым ресурсам, которые утверждают Минцифры РФ.

