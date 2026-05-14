Уже в этом году здесь появится современная зона отдыха, которая станет популярным местом для горожан всех возрастов.

Согласно проекту, территория сквера полностью изменит свой облик: будут созданы новые удобные пешеходные дорожки и оборудованы тихие зоны для релаксации. Особый акцент в концепции благоустройства сделан на семейный досуг — для маленьких посетителей установят безопасную и современную игровую площадку.

Заместитель главы администрации Олег Соловьев уже проинспектировал начальный этап работ. Он оценил, как продвигается благоустройство, и проверил, соблюдаются ли утвержденные сроки реализации проекта.

Администрация города обещает регулярно информировать жителей о процессе обновления «Сказки». А определить, какое общественное пространство приведут в порядок в следующем году, можно уже сейчас, приняв участие в голосовании по ссылке: vk.cc/cWZ2J7.