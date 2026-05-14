В группе «Автохамы и ДТП | Тула» в мессенджере МАХ опубликовали кадры, снятые на ул. Фридриха Энгельса. На записи видно, как водитель Toyota RAV4 нарушил ПДД, выехав на трамвайные пути встречного направления.

Стоит отметить, что это тот же самый автомобиль, водитель которого недавно получил четверо суток ареста за то, что во время езды демонстрировал рукоблудие пассажирам городского троллейбуса.

Судя по данным видеорегистратора, запись с нарушением была сделана незадолго до скандального видео.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

