Среди пострадавших – 39 детей. Клещи присасываются к людям на территориях частных домов (21% всех случаев), во дворах многоэтажек (18%), в садоводческих и огороднических товариществах (31,1%), лесах (8,4%), а также на кладбищах (5,7%).

С начала сезона на наличие возбудителей инфекций проверены 265 клещей, снятых с людей и 129 клещей, собранных в природных биотопах. Общая инфицированность боррелиями составила 17%, анаплазмой – 10,7%, эрлихиями – 0,3%.

В Тульской области ведутся акарицидные обработки территорий. Уже обработано 148,4 га.